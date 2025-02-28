TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevlerini kötüye kullanan hakim ve savcılara karşı doğrudan tazminat davası açılabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik yapılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

"YARGIYA GÜVENMİYORLAR"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. CHP’li Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifini değerlendirdi. Yargıya güvenin Cumhuriyet tarihinin en dip seviyesinde olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “Yurttaşlarımız yargıya güvenmiyorlar. Yargıyı bağımsız ve tarafsız görmüyorlar” dedi.

“Yargıçların kişisel nedenlerle veya siyasal yaklaşımlar nedeniyle haksız bir biçimde birçok uygulamaya sebebiyet verdiğini görüyoruz” diyen Tanrıkulu, mevzuatta hakim ve savcılara karşı doğrudan doğruya tazminat davasını açabilecek hükümlerin ne Ceza Muhakemesi Kanununda ne de Hukuk Usulü Muhakemesi Kanununda olmadığına dikkati çekti.

Tanrıkulu, şunları kaydetti:

-Verdiğimiz yasa teklifi ile görevlerini kötüye kullanarak yurttaşların haksız bir biçimde gözaltına alınmasına, tutuklanmasına veya soruşturulmasına neden olan, görevlerini bu şekilde kötüye kullanan hakim ve savcılara karşı doğrudan doğruya tazminat davası açılabilmesi noktasında Ceza Muhakemesi Kanunuyla Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Teklifimizi TBMM Başkanı’na sunduk.

-Bu teklif mutlaka görüşülecek. Bu dönem olmasa bile mutlaka görüşülecek.

Bu davranışlarıyla yurttaşlarımızın zararlarına sebebiyet vermiş hakim ve savcılarla ilgili olarak kanun yolunu açacağız. Böylece herkes hukuka, Anayasa’ya saygılı bir biçimde davranmak zorunda kalacak.