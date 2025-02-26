İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 1994 yılında aldığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans diplomasına yönelik "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan savcılık soruşturması üzerine, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Hukuken Açıklanacak Bir Durum Yok"

İnanlı, hukukun üstünlüğüne inandıklarını ve bu sürecin tamamen siyasi bir operasyon olduğunu belirtti. “Bugün biz hala hukuka inanıyoruz. Dolayısıyla hukuken açıklanabilecek bir şey yok. Bu olay tamamen siyasi bir hamle” dedi. İnanlı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptığı dönemde bu iddiaların gündeme gelmesini, siyasi hesaplaşma olarak değerlendirdi.

İktidarın Korkusu: "Cumhurbaşkanı Adayını Kendisi Belirlemek İstiyor"

İnanlı, iktidarın Cumhurbaşkanı adayını kendisinin belirlemeye çalıştığını ifade etti. "Cumhurbaşkanı karşısına çıkacak adayı kendisi belirlemek istiyor. Ben sizi yenebilecek adayı karşıma çıkarmam diyor," diyen İnanlı, halkın kimin kazanacağını belirleyeceğini ve bu tür hukuki engellemelerin hiçbir işe yaramayacağını vurguladı.

"Gerçek Olmayan İddialar Ortaya Atılıyor"

İnanlı, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Gerçek olmayan bir iddiayı, gerçekmiş gibi ortaya atıp bir spekülasyon yaratmaya çalışıyorlar," şeklinde konuştu. İnanlı, bu tür iddiaların halkı yanıltmaya yönelik olduğunu ve aslında bu durumu ortaya atanların, halkı yanıltma suçunu işlediğini söyledi.

"Hukukla Engellemeye Çalışıyorlar, Ama Başaramayacaklar"

Son olarak, Ülkü İnanlı, açılan soruşturmaların ve davaların hukuken geçersiz olduğunu belirterek, "Bu iktidara zarar verir, kendilerine zarar verir. Meşruiyetleri sorgulanır hale gelir," dedi ve halkın gönlünde kimin olduğunu çok iyi bildiklerini ifade etti.