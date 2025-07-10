Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı tutuklanarak görevden alınan Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmadan gerçekleştirildi.
Muhittin Böcek'e destek amacıyla CHP'li meclis üyeleri yörük poşusu takarak salona katıldı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Böcek’in soruşturma kapsamında tutuklu olması nedeniyle, meclise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bayram Ali Çeltik başkanlık etti.
AKP Grup Başkanı Bahaddin Bayraktar konuşmasında, "Türkiye, artık lüks içkilerle, viski şişeleriyle, baklava ya da ayakkabı kutularıyla anılan bir ülke olmamalı. Bu görüntüler halkın vicdanını yaralıyor" ifadelerini kullandı.
AYAKKABI KUTUSU VERİLDİ
Bu ifadelerin ardından salondaki CHP'li üyeler ve vatandaşlar tepkilerini sloganlarla gösterdi.
CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Balık, AKP sıralarına bir ayakkabı kutusu bırakırken, meclis balkonundan da aşağıya ayakkabı atıldığı görüldü.
Yaşananlar salonda gergin dakikalara neden oldu.