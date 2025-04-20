CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'ndeki (TMO) "adrese teslim" ihaleleri açıkladı.

TBMM KİT Komisyonu'nda yapılan TMO Denetim Toplantısı'nda konuşan Yavuzyılmaz, ihaleleri yalnızca belli şirketleri davet ederek gerçekleştirdiğini belirtti. Yavuzyılmaz, bu uygulamanın Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğunu vurguladı.

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Yavuzyılmaz, "AK Parti’den ihale usulsüzlüğü rekoru!" başlığı ile yaptığı paylaşımında, "TMO'nun 497 ihalesinin 494’ünü adrese teslim olarak yaptığını tespit ettik. Açık ihale usulüyle tüm isteklilerden teklif alınması gerekirken, sadece belirli firmalar davet edilmiş" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil, yüzde 99 oranında kanunsuzluk tespit edildiğini sözlerine ekleyerek "Bu aynı zamanda AK Parti'nin çiftçiye olan düşmanlık oranıdır" değerlendirmesi yaptı.