CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Doğu Akdeniz'de 19 Ocak 2025'te tek para olarak ilan ettiği NAVTEX'le tam 105 maçta 5 kez parselde petrol ve doğal gaz sondajı yaptığını ifade etti.

"SONDAJ DEVAM EDİYOR"

Bu sondajın, üst kısmında Türkiye'nin kıta sahanlığında bulunan 5. parselin içinde yapıldığına işaret eden Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi kıta sahanlığı içinde mevcut iddia ettiği alt kısımdaki sondajları devam ediyor. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çalışma sahasında Türkiye'ye ait kısmının deniz tabanının altında petrol ve doğal kaynağı da çekilmiş olacak.

"BU PARSELE BAYRAĞIMIZIN DİKİLMESİ ŞARTTIR"

105 seçeneği bu sondajı Amerikan Exon Mobile ve Katar Enerji Şirketi Valaris DS-9 adlı gemiyle yaparken, bunların hepsi AK Parti'den çıt yok. AK Parti 5. parselin Türkiye'nin kıta sahasındaki sondajı veya sismik gemilerimizden birini bile göndermiyor. Kendi ülkesinin gençlerine karşı aslan kaplan kesilen AK Partili resmi söz konusu Amerika veya Katar süt zamanında dökülmüş kediye döner. İvedilikle 5. ayrıştırma Türkiye'ye ait olan gemilerin taranması ve sondaj çalışmasının yapılmasını sağlamak için bu ayrıştırma bayrağımızın dikilmesi."