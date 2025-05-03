CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "Bugün bütün yoksulluğa itiraz eden kadınlar burada. Bugün buraya akın akın gelecekler. Bu meydanı dolduracaklar. Konya'dan sürprizlerimiz olacak, AK Partililer hazırlansınlar, beklesinler. Kulaklarını, gözlerini meydana, Konya'ya çevirsinler" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsü Konya'da yapılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla saat 14.00'te Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenecek.

"KALELERİN HEPSİ MİLLET TARAFINDAN FETHEDİLİYOR"

Kaya miting öncesi şu açıklamayı yaptı.

"Sözüm ona Yozgat da onların kalesiydi ama maalesef artık kale yok. Kalelerin hepsi millet tarafından fethediliyor. Bugün de Konya'nın bu büyük kent meydanı, Kılıçarslan Meydanı gördüğünüz üzere dolmaya başlıyor. İnsanlar akın akın geliyor. Bu da AK Parti için şaşırtıcı bir Yozgat örneği, Konya örneği olacak. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında bu mitinglerimiz gerçekleşiyor. Daha önce Samsun'daydık, Mersin'deydik, Ankara'daydık, İstanbul'daydık. İstanbul'da en son Başakşehir'deydik. Kanal İstanbul'a itiraz edenler o gecenin soğuğuna rağmen o alanı doldurmuşlardı.

-Kanal İstanbul'u istemeyenler, 'biz yerimizden, yurdumuzdan olmak istemiyoruz' diyenler ve eğer görevinin başında olsaydı o Kanal İstanbul'u yapmayacak esas İstanbullu'ya deprem konutlarını yapacak, deprem toplanma alanlarını yapacak olan Ekrem İmamoğlu'nu, seçtikleri belediye başkanlarını görevlerinin başında isteyen insanlar o akşam o meydandaydı.

"KONYA'DAN SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK, AK PARTİLİLER HAZIRLANSINLAR BEKLESİNLER"

-Bugün de bütün yoksulluğa itiraz eden kadınlar burada. Dün de ben Konya'nın köylerini, ilçelerini gezdim. Konya'nın kadınları muhteşemler, bugün buraya akın akın gelecekler, bu meydanı dolduracaklar. Konya'dan sürprizlerimiz olacak, AK Partililer hazırlansınlar, beklesinler. Kulaklarını, gözlerini meydana, Konya'ya çevirsinler."