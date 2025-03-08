Türkiye’de eğitim alanında yaşanan kriz, her geçen gün daha da derinleşiyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programı, günümüz ekonomik şartlarında bir öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu yardımların bir tost parasına denk geldiğini belirterek, “Öğrenciler bir tost için eğitim hayatlarından vazgeçmek zorunda mı kalacak?” diye sordu.

"150 TL İLE ÖĞRENCİ NE YAPABİLİR?"

CHP’li Gülcan Kış, ŞEY programı kapsamında verilen destek miktarlarının öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti. Programın belirlediği yardım miktarları şöyle: İlköğretim öğrencileri için: Erkek öğrenciye 90 TL, kız öğrenciye 100 TL Ortaöğretim öğrencileri için: Erkek öğrenciye 130 TL, kız öğrenciye 150 TL Ancak büyükşehirlerde bir tostun fiyatı 150 TL’yi bulmuş durumda. Ortaöğretim öğrencisine verilen 150 TL’lik aylık destek, yalnızca bir tost parası ediyor. CHP’li Gülcan Kış, “Bu çocuklar, beslenemeden nasıl derslerine odaklanacak? Eğitim sisteminin geleceği, bir tost parasına indirgenmiş durumda!” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Şartlı Eğitim Yardımı’nın 2023 yılı ile 2024 yılı arasındaki değişimine dikkat çekerek, eğitime ayrılan bütçenin düşürüldüğünü ve öğrencilere verilen destek miktarının 1 kuruş bile artırılmadığını vurguladı.

2023 yılında eğitim yardımı alan öğrenci sayısı: 1.966.429

2023 yılında toplam yapılan yardım: 1,49 Milyar TL

2024 yılında eğitim yardımı alan öğrenci sayısı: 1.774.442

2024 yılında toplam yapılan yardım: 1,31 Milyar TL

Gülcan Kış, “Bakın, destek verilen öğrenci sayısı azalıyor, toplam bütçe düşüyor ama öğrencilere verilen yardım miktarı aynı kalıyor. Oysa enflasyon uçtu gitti! 2023 yılında 100 TL’ye alınabilen bir şey, bugün 150 TL’ye alınamıyor bile. Ancak hükümet, eğitimi görmezden gelmeye devam ediyor” dedi.

"TASARRUF SARAYDA DEĞİL, ÖĞRENCİNİN KARNINDA YAPILIYOR!"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, hükümetin eğitime bakış açısını sert bir dille eleştirerek, “Tasarruf denince öğrencinin yemeği, eğitimi, geleceği akla geliyor ama sarayların ışıkları hiç sönmüyor! Bakanlığın bütçesi düşerken, öğrencinin karnı aç kalırken, devletin lüks harcamalarında hiçbir azalma yok. Çocuklara 'Aç karna ders çalışın' diyenler, kendileri her gün beş yıldızlı sofralarda oturuyor!” ifadelerini kullandı.

Gülcan Kış, “Eğer bu bütçeyle eğitimi kalkındıracaklarını düşünüyorlarsa, dönüp bir kez daha düşünsünler. Çünkü çocuklarımız sadece eğitim değil, artık açlıkla da sınanıyor” diyerek hükümeti eğitime daha fazla bütçe ayırmaya çağırdı.

Gülcan Kış, eğitimdeki krizin sadece yetersiz maddi destekle sınırlı olmadığını, öğrencilerin okulu terk etmek zorunda kaldığını da belirtti. Bakanlık verilerine göre son yıllarda 728 binin üzerinde öğrenci üniversite eğitimini yarıda bıraktı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-24 örgün eğitim istatistiklerini baz alan araştırmalara göre, okul dışında kalan çocuk sayısı yaklaşık 612 bine yükseldi.

Bu rakam, birçok ilin toplam nüfusundan fazla.

Gülcan Kış, bu vahim tablonun nedenlerini şöyle sıraladı:

Ailelerin çocuklarını okula gönderecek ekonomik gücünün kalmaması,

Öğrencilerin çalışmak zorunda kalması,

Barınma ve beslenme masraflarının karşılanamaması,

Gelecek kaygısı ve işsizlik korkusu.

"EĞİTİM BİR TOST PARASI KADAR DEĞERSİZ OLMAMALI"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için destek programlarının acilen güncellenmesi gerektiğini vurguladı. “Bir ülkenin geleceği, bir tost parası kadar değersiz olmamalıdır! Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için öğrencilerin barınma, beslenme ve eğitim materyalleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak destekler sunulmalıdır” dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Gülcan Kış, eğitime ayrılan bütçenin artırılması ve öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu kriz derinleşmeden, öğrenciler eğitim hakkından tamamen kopmadan harekete geçilmelidir!” ifadelerini kullandı.