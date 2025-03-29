İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden protestolara yönelik polis müdahaleleri, kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor...

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden bekçi üniformalı bir kişinin polis yeleği giydiği o anları paylaştı.

Tanal açıklamasında, "Ankara Kızılay’da kaydedilen bu görüntüde, polis unvanı ve görev alanı yalnızca kolluk kuvveti olan polis teşkilatına ait olan “Polis” ibareli yeleğin, bekçilere giydirildiği açıkça görülmektedir" ifadelerini paylaştı.

Tanal, şu ifadeleri kullandı:

-Bu eylem, Türk Ceza Kanunu’nun 264. maddesi uyarınca açık bir şekilde “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” yani unvan ve yetki gaspı suçunu oluşturur.

Ayrıca bu durum;Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na,Emniyet Teşkilatı Kanunu’na,Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği’ne,Kamu düzeni ve güvenliği ilkelerine, aykırıdır.

"ÜNİFORMA, DEVLETİ TEMSİL EDER"

-Polis ve bekçi görev, yetki ve sorumlulukları birbirinden açık biçimde ayrılmıştır.

-Bekçiye polis yeleği giydirmek suretiyle halkta yanıltıcı bir izlenim oluşturmak, aynı zamanda kamu güvenliğini tehdit eden bir aldatmacadır!

-Unutulmasın: Üniforma, devleti temsil eder! Üniformayla oynanmaz!

-Sorumlular hakkında derhal işlem başlatılması için İçişleri Bakanlığı’na ve Cumhuriyet Savcılarına çağrıda bulunuyoruz. Kanun varsa keyfilik olmaz!