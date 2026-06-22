Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile Özgür Özel ve parti yönetiminin görevine son verilirken, CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



Son bir ayda siyaset gündeminin ana başlığı haline gelen karar, CHP içerisinde Özel ve Kılıçdaroğlu destekçilerini iki farklı gruba ayırırken, hem seçmen, hem delege hem de milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini alan Özgür Özel, yeni parti iddiaları için 20 Temmuz'u işaret etti.





Geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezine teslim edilen delege imzalarına rağmen bu hafta içerisinde kurultay çağrısı yapılmaması halinde Özel ve kurmaylarının mahkemeye başvuracağı bilinirken, 20 Temmuz'a kadar Yargıtay kararının verilmemesi halinde yeni parti seçeneği devreye alınacak.



"İSTİFA ETMEK İÇİN ÖZGÜR ÖZEL'İN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIYORUZ"



Naz Yavuzarslan ile Abluka programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, partide ezici çoğunluğun Özgür Özel ile hareket edeceğini belirterek, "Belediye başkanlarının ve Milletvekillerinin büyük çoğunluğu CHP'den istifa etmek için Özgür Özel'in gözünün içine bakıyor" ifadelerini kullandı.