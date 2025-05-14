Öztürkmen TBMM'de yaptığı açıklamada, "İktidarın siyasi ortaklarından Menzil tarikatı lideri Saki Elhüseyni’nin Şubat ayında Külliye'de Erdoğan'la randevusuz görüşme yaptığı öne sürülmektedir" ifadelerine yer verdi.
Öztürkmen ayrıca şunları kaydetti:
"FOTOĞRAF KARESİ VERMESİNİ İSTEDİ"
"İddialara göre Menzil lideri Erdoğan'dan tarikatın Serhendi Vakfı'na “kamuya yararlı dernek” statüsü verilmesi için hazırlanan kararnamenin imzalanmasını istemiştir.
Elhüseyni'nin Erdoğan’dan kendisiyle fotoğraf karesi vermesini ve Serhendi Vakfı'nı ziyaret etmesini talep ettiği de iddialar arasındadır.
ŞART KOŞTU İDDİASI
Erdoğan’ın tek bir şart koştuğu, “devletin bekası için bir arada olmalısınız” diyerek, Elhüseyni’ye tarikat içi iktidar mücadelesi yaşadığı iki kardeşiyle birlikte gelmesini şart koştuğu öne sürüldü."
Hasan Öztürkmen, bu iddiaların ardından şu soruları yöneltti:
"Bu iddialar doğru mudur?
Serhendi Vakfı “kamuya yararlı dernek” statüsüne alınacak mıdır?
Devletin bekası Menzil’den mi geçmektedir?
FETÖ yerine Menzil mi ikame edilmektedir?
Cumhurbaşkanı, tarikat içi kavgada arabuluculuk mu yapmaktadır?"