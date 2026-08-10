CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu’nda terörle mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. Geçmişte terör örgütleri tarafından hakkında ölüm emri çıkarıldığını ve yıllardır devlet koruması altında olduğunu belirten Erol, terörle mücadelenin yalnızca güvenlik politikalarıyla yürütülemeyeceğini söyledi.

Erol, konuşmasında terörle mücadele ile terörizmle mücadele arasında ayrım yapılması gerektiğini savunarak, “Terörle mücadele güvenlik güçlerinin işidir ama terörizmle mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir” dedi.

“HAKKIMDA ÖLÜM EMRİ VERİLDİ”

2017 yılında Tunceli milletvekilliği döneminde terör örgütleri tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı anan Erol, terör örgütlerine karşı yaptığı yürüyüşün ardından hakkında ölüm emri verildiğini söyledi.

Erol, sosyal medya üzerinden de çok sayıda tehdit aldığını belirterek, “Babasının mezarı şu köydedir, yakalayın ve bunu öldürün” şeklinde talimatların paylaşıldığını ifade etti.

Ancak yaşadığı tehditlerin bugün TBMM’de görüşülen düzenlemeye ilişkin yaklaşımını belirlememesi gerektiğini söyleyen Erol, “Bunlar benim kişisel sorunum ama bugün görüştüğümüz kanun ülkenin sorunu ve bir millî meseledir” diye konuştu.

“GÜVENLİK POLİTİKALARININ HEPSİ DENENDİ”

Türkiye’nin geçmişte OHAL, askerî ve polisiye tedbirler, koruculuk sistemi, köy boşaltmaları ve farklı güvenlik politikaları uyguladığını hatırlatan Erol, bunların terör sorununu tamamen ortadan kaldırmadığını söyledi.

Erol, “Güvenlik güçleriyle aldığınız önlemler terörle mücadeledir ama siz terörün gerekçelerini yok etmediğiniz sürece terörizmle mücadele edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörle mücadelede siyasi partilerin değişmesiyle değişen politikalar yerine uzun vadeli bir devlet politikasına ihtiyaç duyduğunu belirten Erol, “Bizim güvenlik politikamız bir parti politikası olmamalı, bir devlet politikası olmalı” dedi.

“SİYASET GELİP GEÇİCİ, DEVLET KALICIDIR”

Türkiye’nin çevresindeki gelişmelere de dikkat çeken Erol, Ortadoğu’daki gelişmeler, İsrail’in politikaları, Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi ve Ege’deki gelişmelerin Türkiye açısından güvenlik riskleri oluşturduğunu söyledi.

Siyasetçilerin yalnızca seçim bölgelerindeki tepkilere göre hareket etmemesi gerektiğini savunan Erol, “Bir siyasetçinin görevi, seçim bölgesindeki vatandaşın tepkilerine göre kendini şekillendirmesi değildir; ülkenin gerçeklerine göre seçmeni ikna edebilmesidir” diye konuştu.

Elazığ’ın Türkiye’nin en milliyetçi kentlerinden biri olduğunu belirten Erol, buna rağmen düzenlemeye ilişkin tutumunu siyasi hesaplarla belirlemediğini söyledi. Erol, “Mesele benim oradaki siyasi varlığımı kalıcı hâle getirmek değil. Mesele, devlet adına doğru bir yerde, doğru görev alabilmek” dedi.

“AKP DEVLET DEĞİL, SADECE HÜKÜMET”

Konuşmasında iktidara da mesaj veren Erol, devlet ile hükümet arasındaki ayrıma dikkat çekti.

Erol, “Bu ülke AK Parti’nin değil, AK Parti devlet de değil. Bugün AK Parti yalnızca hükümet; devletler kalıcıdır, hükümetler gelip geçicidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yurttaşların ortak değeri olduğunu vurgulayan Erol, farklı etnik köken ve inançlara sahip yurttaşların ortak kimliğinin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı olduğunu söyledi.

“BU KANUNA ‘EVET’ OYU KULLANACAĞIM”

Erol, konuşmasının sonunda düzenlemeye ilişkin oyunun rengini de açıkladı.

“Bu kadar riskleri alan, bölgede devletçi diye tanınan, terör örgütlerine meydan okuyan bir milletvekili olarak, devlet bekası ve devlet meselesi olarak gördüğüm için ‘evet’ oyu kullanacağımı bilgilerinize sunarım” diyen Erol, CHP ve AKP sıralarından alkış aldı.

“BU SÜRECİ SİZDEN BAŞKASI BAŞLATAMAZDI”

Erol, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti.

Bahçeli’nin terör sorununa ilişkin süreci başlatma konusunda cesaret gösterdiğini söyleyen Erol, “Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, gündeme getiremezdi. Ayrıca geldiğimiz noktadan dolayı, verdiğiniz katkıdan dolayı da size teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.