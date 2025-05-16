CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve sonrasında yayınladığı bildirideki 1921 Anayasası vurgusu üzerinden sert açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gelsin Abdullah Öcalan Meclis’te konuşsun” çıkışıyla başlayan sürecin, terör örgütü PKK’nın fesih bildirisiyle yeni ve tehlikeli bir boyut kazandığını söyleyen Öztürkmen, Cumhuriyet’in ve Lozan’ın hedef alındığını ifade etti.

“LOZAN’A DÜŞMANLIK, CUMHURİYETE İHANETTİR”

PKK’nın yayınladığı bildiride açıkça Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası’nın hedef alındığını belirten Öztürkmen, “PKK, 1921 Anayasası'nı model gösteriyor çünkü o anayasada ‘Türk milleti’ yok, laiklik yok, ulus devlet yok. Ama hilafet ve saltanat var” dedi. Öztürkmen, terör örgütü liderlerinin konfederal yapı ve ayrı ulus devlet taleplerini yinelediklerine dikkat çekti.

“YENİ ANAYASA PLANI 1921 ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR”

Öztürkmen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçtiğimiz yıl yaptığı 1921 Anayasası çıkışını hatırlatarak, PKK’nın bildirisiyle bu söylemin örtüştüğünü vurguladı. “Bu bir tesadüf olamaz. 1921 vurgusu hem iktidar cephesinde hem terör cephesinde aynı anda dillendiriliyor” dedi.

“CUMHURİYET ÖNCESİNE DÖNÜŞ MÜ HEDEFLENİYOR?”

“Yeni bir devlet mi kurmak istiyorsunuz?” diye soran CHP’li vekil, iktidarın “kapsayıcılık” bahanesiyle Cumhuriyetin temelini tartışmaya açtığını savundu. Öztürkmen, “Eğer 1921’i model alacaksanız, Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirmeyi de planlıyor musunuz? Değilse bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız?” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'a bir dizi soru yöneltti.

“HİLAFET ÇIĞLIKLARIYLA BİRLİKTE YÜKSELEN TEHLİKE”



Sürece eş zamanlı olarak hilafet ve şeriat çağrılarının da arttığını belirten Öztürkmen, Galata Köprüsü’ndeki yürüyüşler ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a verilen konferans iznini örnek gösterdi. “Lozan düşmanlığı ile birlikte gericilik ve bölücülük aynı anda sahnede” dedi.

“BU MANZARA KARŞISINDA TÜZÜK BİLE YAZILMAZ!”

Açıklamasını sert ifadelerle sürdüren Öztürkmen, “Cumhurbaşkanı adayımızı, milletvekillerimizi ve öğrencileri cezaevine atan bir anlayış kalkıp ‘demokratikleşmeden’ söz edemez” dedi. “Cumhuriyet devrimine ve Lozan'a el uzatılamaz, bu kazanımlar pazarlık konusu yapılamaz” diyerek sözlerini tamamladı.