Elazığ’ın Maden ilçesinde Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş işletmesinde çalışan 176 işçinin maaş ve tazminat alacakları nedeniyle yaşadığı mağduriyet sürüyor. Eylemlerinin ardından biriken maaş alacakları ödenen işçilerin tazminatlarının ise hâlâ verilmediği belirtildi. Dört gündür Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan işçiler, polis tarafından üçüncü kez gözaltına alındı.

“İŞÇİNİN ALIN TERİ GECİKTİRİLMEMELİ”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 176 işçinin yaşadığı mağduriyetin kabul edilemez bir noktaya geldiğini belirtti. İşçilerin biriken maaşlarının ödenmesinin önemli olduğunu ancak tazminatların hâlâ ödenmemesinin yeni bir mağduriyet yarattığını ifade eden Erol, “Emekçilerin yıllarca çalışarak hak ettiği tazminatlarının hâlâ ödenmemiş olması ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır” dedi.

“HAKLARINI ARAYAN İŞÇİ GÖZALTINA ALINMAMALI”

İşçilerin Bakanlık önündeki eylemlerine de değinen Erol, madencilerin üçüncü kez gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Erol, “Alın teriyle çalışan, ailesinin geçimini sağlayan insanların haklarını talep etmesi engellenmemeli; aksine sorunlarının çözümü için devletin ilgili kurumları devreye girmelidir” ifadelerini kullandı.

“176 İŞÇİNİN HAKLARINI ALANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Maden’de çalışan işçilerin yanında olduğunu belirten Erol, tazminatların ödenmesi için ilgili bakanlıklar, kurumlar ve şirket yönetimi nezdinde girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Erol, “İşçilerimizin alın teri olan tazminatları daha fazla geciktirilmeden ödenmelidir. Devletin görevi işçiyi mağdur etmek değil, hakkını korumaktır” dedi.

Maden’de çalışan her bir emekçinin hakkının Elazığ’ın hakkı olduğunu vurgulayan Erol, “Bu sürecin takipçisi olacağım ve 176 işçimizin haklarını alana kadar konunun peşini bırakmayacağım” diye konuştu.