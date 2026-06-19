Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin kararının ardından 24 Mayıs’ta polis, CHP Genel Merkezi’ne geldi. Polis müdahalesinin yaşandığı gün, sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkez önünde kargaşa yaşandı.

Kendisini “Kılıçdaroğlu destekçisi” olarak tanıtan bir grup ile polisin binaya girmesini engellemek isteyenler arasında zaman zaman fiziki müdahaleye varan tartışmalar çıktı. Saat 07.00’de başlayan ve gün boyu süren olaylara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 2026’da yaptığı açıklamada, “Adnan Beker'in militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi, olay çıkartmak için mi?” ifadelerini kullandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri üzerine CHP Milletvekili Adnan Beker, Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun Beker’in bir grup militanla genel merkeze geldiği ve bu kişileri şiddet eylemlerine yönlendirdiği yönünde, gerçeğe aykırı ve somut delile dayanmayan isnatlarda bulunduğu belirtildi. Dilekçede ayrıca Beker’in 24 Mayıs’ta iki danışmanıyla birlikte, “seçilmiş genel başkanına destek vermek amacıyla” CHP Genel Merkezi’ne gittiği vurgulandı.

Beker’in avukatı, “İşlemediğini bildiği halde bir kişiye hukuka aykırı fiil isnat edilmesinin” suç olduğunu hatırlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kamu davası açılmasını talep etti.