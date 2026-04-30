ELAZIĞ’DA ÜÇ SAĞLIK TAŞINMAZI SATIŞ LİSTESİNDE

AKP'Lİ VEKİLLERİN AÇIKLAMASI MEMNUNİYET VERİCİSİ

Erol, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı kararıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında bazı sağlık taşınmazlarının satışa konu edildiğini belirtti. Bu kapsamda Elazığ’da üç taşınmazın satış listesine dahil edildiğini ifade eden Erol, alanlardan birinin İl Sağlık Müdürlüğü’nün bulunduğu eski hastane yerleşkesi, diğerinin ise Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu alan olduğunu söyledi. Her iki alanın da aktif sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini vurguladı. Erol, sürece ilişkin olarak AKP Elazığ milletvekillerinin de konuyu Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini hatırlatarak, yapılan görüşme sonrası kamuoyuna “satışlara ilişkin endişe taşınmaması gerektiği” yönünde açıklama yapıldığını aktardı. Bu gelişmeyi “memnuniyet verici” olarak değerlendirdi.

“EN SERT MUHALEFETİ YAPARIM”

Gürsel Erol, konuşmasının devamında sürecin yalnızca siyasi açıklamalarla değil hukuki zeminde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Mevcut kararın Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürürlüğe girdiğini hatırlatan Erol, geri adım atılması halinde bunun da ancak yeni bir kararname ile Resmî Gazete'de yayımlanarak mümkün olabileceğini söyledi. “Bu uygulamadan vazgeçilmişse bunun da yine yeni bir kararname ile Resmî Gazete’de yayımlanması gerekir” diyen Erol, aksi durumda kararın fiilen yürürlükte olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Taşınmazların büyüklüğüne de dikkat çeken Erol, İl Sağlık Müdürlüğü alanının yaklaşık 97 dönüm, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi alanının ise yaklaşık 78 dönüm olduğunu belirtti. Bu alanların ilerleyen süreçte imar düzenlemeleriyle bölünerek satışa açılabileceği yönünde ciddi endişeler bulunduğunu dile getirdi. Erol, sağlık alanlarının hiçbir şekilde satışa çıkarılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu sürecin takipçisi olacağız. Eğer uzun vadede bu arsalar satışa sunulursa en sert muhalefeti yapacağımı bildiririm” ifadelerini kullandı.