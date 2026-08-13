CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın, Edirne'de bir evde yaşanan tartışma esnasında darbedildiği iddia edildi.

gündem olan olayın, Yazgan'ın evde bulunan kadınlara yönelik tacizde bulunduğu yönündeki iddiaların ardından başladığı öne sürüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

İddiaya göre, evde bir araya gelen kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Evde bulunan bir kadın ve bir erkeğin Yazgan'a küfür ederek vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Yazgan'ın yerde kendisini korumaya çalıştığı görüldü.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olanlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, olayın sonrasında tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu belirtildi.

Yazgan'ın darbedildiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu, karşı tarafın ise vekil hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tarafların ifadelerinin alındığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ardından CHP'den de açıklama geldi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu.

Sarı açıklamasında, "Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır" ifadelerini kullandı.