CHP'ye mutlak butlan kararı verilmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel'in genel başkanlık görevinden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkanlığa geri dönmesine parti tabanı tepki göstermeye devam ediyor. CHP'liler, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in süreçle ilgili sessiz kalmasına tepki gösterdikleri görüldü.

“DİNLEYİN” ÇAĞRISI TEPKİYİ DİNDİRMEDİ

Parti binasında yaşanan protestoda partililer, “Üç gündür neredeydin?” diyerek Melih Meriç’e seslendi. Yükselen tepkiler karşısında Meriç’in “Dinleyin” diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Ancak partililerin tepkisi devam etti. Yaşanan gerginlik, CHP’de son günlerde derinleşen iç tartışmaların tabana da yansıdığı görüldü.

GENEL MERKEZ AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Melih Meriç, kısa süre önce CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Parti içindeki gerilimin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirten Meriç, CHP’nin ayrışmanın değil birlikte mücadelenin partisi olduğunu ifade etmişti.

Meriç açıklamasında, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüler; ne partimizin köklü tarihine ne de demokrasi kültürüne yakışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne yönelik süreçte, Ankara Emniyeti üzerinden yaşanan müdahaleler ve partililerin karşı karşıya gelmesine neden olan görüntüler, kamu vicdanında derin bir rahatsızlık oluşturmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

PARTİ İÇİNDEKİ GERİLİM BÜYÜYOR

CHP’de son dönemde yaşanan iç tartışmalar ve genel merkez etrafında gelişen kriz başlıkları, parti tabanında da huzursuzluğa yol açıyor. Gaziantep’te yaşanan protesto, parti içindeki gerilimin sahaya yansıyan son örneklerinden biri oldu.