Karabük'te CHP'li üyeler ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay arasında tansiyon yükseldi. Partililer, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi tartışmalara ilişkin sarf ettiği iddia edilen sözleri üzerinden milletvekilinin tavrını eleştirdi.
"BİZE PİSLİKLER DİYOR, SEN BUNA TEPKİ GÖSTEREMİYORSUN"
Üyeler, Akay'a yönelik yaptıkları konuşmada, "Kılıçdaroğlu bize pislikler diyor, bizi arındıracakmış. Sen buna tepki gösteremiyorsun" ifadelerini kullanarak vekilin sessiz kalmasına tepki gösterdi.
"ASIL BİZİZ, SİZ VEKİLSİNİZ"
Partililer, "Asıl biziz, siz vekilsiniz. Açık ve net şekilde tepkinizi koyun" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. O anlar kayıtlara yansıdı.