Yangın, Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ailesine ait olduğu belirtilen inşaat malzemeleri satış deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandığı bildirildi.

İŞ YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının fark edilmesinin ardından içeride bulunan çalışanlar hızlı şekilde tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine TOMA araçları da destek verdi.

Yangının çıktığı sırada içeride bulunan bazı çalışanların dumandan etkilendiği, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulanslarla kontrol altına alındığı belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın kontrol altına alındı ve söndürülmesine yönelik çalışmalar sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

CHP’li Veli Ağbaba’dan olayla ilgili açıklama gelmedi.