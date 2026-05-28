Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu, dün basın mensuplarına yaptığı açıklama ile kurultayın Yargıtay'ın temyiz incelemesini tamamlamasının ardından gerçekleşeceğini duyurdu.



Günün ilerleyen saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde teşhir edilen iki lüks otomobilin üzerine "Haram parayla alınmıştır" notu düşülürken, araçlardan birinin plakasına suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın adı, diğerinin plakasına ise tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi yerleştirildi.





'HARAM PARA' KAVGASI VEKİLLERİN KÜFÜRLEŞMESİNE DÖNDÜ



Söz konusu araçların CHP'nin parasıyla otomobil bayisinden satın alındığının ve araçlardan birinin geçmişte Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olarak kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, teşhir edilen araçların 'sembolik' olarak CHP Genel Merkezi önüne yerleştirildiğini açıkladı.



CHP'de patlak veren araç skandalı, Özel ve Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekillerinin de partinin WhatsApp grubunda birbirine girmesine neden oldu. CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Genel Merkez bahçesinde sergilenen makam araçlarının ardından CHP'li milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubuna çok sert ifadeler kullandı.





Kılıçdaroğlu ve yönetimini ağır ifadelerle eleştiren Tanal'a, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin cevap vermesi üzerine tartışma büyüdü. Taraflar arasındaki münakaşanın karşılıklı küfürleşmeye dönüşmesinin ardından CHP'nin WhatsApp grubu yorumlara kapatıldı.



Tartışmanın ardından hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, kişisel duyuru ve görüşmelerini gerçekleştirmek üzere kendi destekçilerinin bulunduğu iki farklı grubu kullanmaya başladı.