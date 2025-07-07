Cumhuriyet Halk Partili 61 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekede 33 ayrı suçlama yer alıyor. T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, Hakkında en çok fazla düzenlenen isim ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel'in ardından ise Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu bulunuyor.

HAKARET SUÇLAMASI İLK SIRADA

CHP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekede en çok yöneltilen suçlama Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret oldu.

HAKARETTEN SİLAHLI YAĞMAYA KADAR SUÇLAMA VAR

Buna göre CHP milletvekilleri hakkında 33 ayrı suçtan fezlekeler düzenlendi. Milletvekillerine; kamu görevlisine hakaret, kamu görevlisini engelleme, kamu görevlisine direnme, cumhurbaşkanına hakaret, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, tehdit, hakaret, memurların görevlerini yapmasının engellenmesi, kamu malına zarar verme, gizliliği ihlal, örgüt propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, halk arasına korku ve panik yaymak amacıyla suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, iftira, gizli bilgileri açıklamak, resmi belgede sahtecilik, basit yaralama, silahla yağma gibi suçlar yöneltildi.

FEZLEKE ŞAMPİYONU ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Hakkında en çok fezleke düzenlenen isimler Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba oldu. Özel hakkında hazırlanan fezlekelerin çoğunluğunu da hakaret dosyaları oluşturdu.