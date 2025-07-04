CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal heyeti, Boğaz Köprüsü’nün altından geçerken CHP milletvekilleri, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin yasaklanmasına tepki olarak Boğaz Köprüsü’ne “İmamoğlu'na özgürlük” yazılı pankart asmıştı.
Pankart asan CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
24 Mayıs 2025 günü CHP İstanbul Milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İstanbul’da Boğaz Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” (İmamoğlu‘na özgürlük) pankartı astı. CHP Lideri Özel, pankartı Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı katılımcılarıyla birlikte Boğaz'dan izledi.