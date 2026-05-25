Kurultay davasında delegelerin avukatı olan Onur Üregen, Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ederek süreçle ilgili bilgi verdiğini söyledi. Üregen, istinafın “mutlak butlan” kararıyla Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine döndüğünü hatırlatarak, “Dün partimizin tekrar teslimini icra kanalıyla hallettik. Süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundum. Bundan sonra neler yapılabilir, yol haritası ne olacak, üzerimize düşen ne varsa aktardım” dedi.

KEMAL BEY'İN SESİ KISIK

Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece sesinde kısılma bulunduğunu belirten Üregen, bayramın ikinci günü Genel Merkez’e gidip gitmeyeceğine ilişkin soruların ise basın danışmanı tarafından yanıtlanacağını ifade etti.

'YAŞANANLARA ÜZÜLDÜ'

Genel Merkez’de yaşananlara ilişkin Kılıçdaroğlu’nun “üzüldüğünü” aktaran Üregen, “Kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil ama bundan sonra yapacak bir şey yok. El birliğiyle partiyi daha iyi yerlere taşımak için barış içinde ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

İHRAÇ İÇİN HAZIRLIK

Üregen ayrıca, bazı milletvekillerinin ihraç edileceği iddialarına ilişkin soruya, “Onlarla ilgili bir çalışmamız olacak” yanıtını verdi. Hukuki sürece dair kısa ve uzun vadede atılacak adımların ise ilerleyen günlerde yapılacak açıklamayla duyurulacağı belirtildi.