CHP’den Özgür Özel’in de yer aldığı 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan tezkereler TBMM’ye sunuldu. Tezkereler, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi.

Karma Komisyon’a gönderilen dosyalar arasında Özgür Özel’in yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan yer aldı.

Dosyaların Meclis’e gönderilmesinin ardından, söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmalar gündeme geldi.

'DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI GÜNDEMDE DEĞİL'

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu’nun bir etkinliğinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceğine yönelik yorumların hatırlatılması üzerine Usta, "CHP’li vekiller Özgür Özel, Veli Ağbaba, Taşkın Özer, Burhanettin Bulut gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması Meclis gündeminde yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ocak ayında da benzer şekilde dokunulmazlığın kaldırılması talebi içeren fezlekeler TBMM’ye iletilmişti. Bu kapsamda, Özgür Özel’e ait 2 fezleke ile birlikte CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban hakkında birer dosya olmak üzere toplam 12 dosya Meclis’e gönderilmişti.