CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine 19 aya varan sürelerle araç tahsis edildiğini iddia etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tahsislerin Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından sona erdiğini belirtti.

İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLU PAYLAŞIMI YAPTI

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından “Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-1?” başlığıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, AK Parti yönetimindeki İBB’nin, Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine ait olmayan ancak onların kullanımına verilen resmi araçlarla ilgili belgeler paylaştı.

İddiaya göre, İBB’ye ait bir araç 22 Şubat 2017 ile 11 Ekim 2018 tarihleri arasında, yani yaklaşık 19 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı aile fertlerinin kullanımına tahsis edildi. Söz konusu aracın sahibi olarak resmi belgelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin göründüğünü vurgulayan Yavuzyılmaz, “Ancak aracı Cumhurbaşkanlığı ailesinin fertleri kullanmış” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Yavuzyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından bu tür uygulamalara son verildiğini de belirtti. Açıklamasında, “Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra bu tahsisleri durdurmuştur” dedi.