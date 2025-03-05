CHP'li Yavuzyılmaz, madencilerin özelleştirmeye karşı kendilerini madene kapattığı Çayırhan Termik Santraline ilişkin 7 Mart'ta düzenlenecek ihaleninin iptalini istedi.

Yavuzyılmaz ihaleyi 'şaibeli' olarak tanımladı.

Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

-Bu şaibeli ihale iptal edilmelidir!Çayırhan termik santralinin ve maden sahalarının özelleştirme ihalesindeki 5 şirket Akçadağ Grup, Çelikler Holding, Thirty Five Maden ve Aslan Yapı, Okyanus Pak Petrol (Eroğlu Grup), ESM Teknik Maden 4,5 Milyar Dolar değere sahip olan varlıkların özelleştirme ihalesinin taban teklif tutarı açıklanmadı.

-Bu nedenle özelleştirme tutarı ihaleye girecek şirketlerin verdiği tekliflere göre danışıklı dövüşle belirleniyor.

-Milli varlıklar ederinin kat be kat altında bir tutarla adeta peşkeş çekilmek üzere! Bu ihale süreci acilen durdurulmalıdır!