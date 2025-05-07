Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sözcü TV'de Uğur Dündar ile Arena programına katıldı.

Burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki gösteren Yavuzyılmaz, iktidara sert sözlerle yüklendi.

Yavuzyılmaz, saldırının bireysel bir eylem olmadığını ve iktidarın kutuplaştırıcı söylemleriyle şiddet ortamını teşvik ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı tüm personelin bu törene zorunlu olarak götürüldüğünü savunan Yavuzyılmaz, "Kuzey Kore" benzetmesi yaptı.

Yavuzyılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"*Öncelikle, korkakça ve sinsice yaklaşarak Genel Başkanımıza yapılan bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye'de böyle bir saldırıyı yapabilecek bir insan aransa, bu kadar kalleşçe ve alçak bir eylemi gerçekleştirecek biri aranacak olsa, zaten ancak böyle kriminal, vicdansız, kalpsiz birisi çıkardı.

*İki çocuğunun canına kıymış birinden bahsediyoruz. Böyle birinin, düşünce suçlusu olmadığı için, adalet sisteminin içinde eleştirdiğimiz birçok konunun bir yansıması olarak içeride tutulmak yerine serbest bırakılmış olması, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’na saldırma cüretini göstermesinin de yolunu açmıştır.

*Bu kişi, içinde bulunduğumuz kutuplaşmış, zehirli siyasi iklimden kendisine bir görev çıkarmış durumda. Bu iklim, bile isteye kutuplaştırılmış bir siyaset atmosferi. Genel Başkanımız, rakiplerince neredeyse adı-soyadı verilerek hedef gösteriliyor.

*Cumhurbaşkanı adayımız şu anda tutuklu, hapiste. Neredeyse mahalle dedikodularına dayanarak, kesilip biçilen, montajlanmış bir görüntüyle devletin resmi kanalı TRT’de defalarca yayınlanan bir içerik üzerinden hapiste. Bu bir iddia bile değil. Ortada bir iddianame dahi yok.

*Ne olduğu belirsiz bu montajlarla, insanlar hapishanelerde acı çekerken, diğer yandan bu masum insanları, Türkiye’ye hizmet etmek isteyen kişileri bu esaretten kurtarmaya çalışan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm mücadele edenler büyük baskı altına alınmak isteniyor. Ve bu baskının seviyesi de verilen mücadeleye bağlı olarak artıyor. Bir tehdit seviyesine ulaşıyor.

*Bir ülkede cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olabiliyor: AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Ve bu kişi, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine yönelik “telef olursunuz” gibi ifadeler kullanabiliyor. Bu ifadeler de toplum içinde şiddete eğilimli kişilerde alıcı buluyor.

*Toplumda şiddete eğilimli insanlar yok mu? Elbette var. Onların da şiddete meyilli olmasının sebepleri, kök nedenleri var. Aile içi eğitimden, okuldaki eğitime, toplumsal düzene kadar... Bu toplumun kuralsızlaştırılması, haksız kazancın, lüks hayatın yüceltilmesi gibi unsurlar özellikle son 20 yılda AK Parti tarafından kutsanmış durumda.

*Bu yollara sapan kişilerde şiddet meyli alkışlanıyor, karşılık buluyor. Bir kitle düşünün ki, kendi liderine yapılsa büyük haksızlık olarak göreceği bir saldırıyı, rakibine yapıldığında “iyi olmuş” diyerek karşılıyor. Cumhurbaşkanı profili ise hâlâ “ders aldı mı acaba?” gibi ifadelerle bu tutumu besliyor.

*Öyle bir profil ki, bugün sarayda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili toplu açılış töreni düzenlenecek. Aynı anda Türkiye'nin farklı yerlerine bağlantılar yapılacak. Enerji Bakanlığı’na bağlı tüm personel bu törene zorunlu olarak götürülüyor.

*Tıpkı Kuzey Kore’deki gibi... Bir sonraki aşamada, Tayyip Erdoğan konuşma yaparken orada zorunlu olarak bulunan kamu görevlilerinin ağlaması da istenecek. Tayyip Erdoğan acıklı konuştuğunda ağlasınlar, gülümsediğinde kahkaha atsınlar. Aksi yapılırsa, bu neredeyse suç sayılabilecek.

*Artık horoz resminin altına “horoz” yazmaya gerek yok. Resimde horoz var. Bu devletin yönetim şekli şu anda ucube bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.

*Canı istediğinde Cumhurbaşkanı şapkasını takıp her şeyi söyleyen bir kişi, canı istediğinde şapkayı çıkarıp AK Parti Genel Başkanı olarak rakiplerine, çevresine her türlü eziyeti yapma hakkını kendinde görebiliyor. Ne zaman ki biz, AK Parti Genel Başkanına siyasetçiler olarak bir eleştiri getiriyoruz, o anda hemen şapkasını değiştirip “Ben Cumhurbaşkanıyım, beni eleştiremezsiniz” diyebiliyor."