İZ Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, ekonomik krizin derinleştirdiği hayat pahalılığına karşı üreticiyle yurttaşı aracısız buluşturan İZMAR modelinin büyümeye devam ettiğini açıkladı. Yeter, 23 şubeye ulaşan market zincirinin kısa sürede 40 şubeye çıkarılacağını belirterek, "Amaç hem üreticiyi desteklemek hem de yurttaşın güvenilir gıdaya uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak" mesajı verdi.

“ÜRETİCİ DE KAZANIYOR, YURTTAŞ DA"



İZMAR modelinin çıkış noktasının üreticiyi aracısız şekilde tüketiciyle buluşturmak olduğunu belirten Candaş Yeter, fikrin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın önerisiyle hayata geçirildiğini ifade etti. Modelin başarısının ise genel müdürden sevkiyat personeline kadar tüm İZ Tarım çalışanlarının emeğiyle mümkün olduğunu söyledi. Yeter, yüksek üretim maliyetleri ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren üreticilerden doğrudan alım yaptıklarını belirterek, böylece hem üreticinin emeğinin karşılığını aldığını hem de yurttaşların temel gıda ürünlerine piyasanın altında fiyatlarla ulaşabildiğini kaydetti.

KOOPERATİFLER DESTEKLENİYOR



İZMAR marketlerinde satışa sunulan ürünlerin önemli bölümünün İzmir'de üretim yapan kooperatiflerden temin edildiğini aktaran Yeter, 30'un üzerinde kooperatifle iş birliği yürüttüklerini söyledi. Market cirosunun yaklaşık yarısını oluşturan et ve et ürünlerinin de doğrudan İzmirli üreticilerden alındığını belirten Yeter, ürünlerin sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra uygun fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti.

İZMAR MARKALI ÜRÜNLER ARTIYOR



Bayındır'daki Büyükşehir Belediyesi'ne ait süt fabrikasında üretilen UHT süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri ve tereyağı gibi ürünlerin İZMAR markasıyla raflarda yer aldığını belirten Yeter, bunun yanında kooperatiflerle fason üretim modeliyle hazırlanan çok sayıda ürünün de tüketiciyle buluştuğunu söyledi. İZMAR markalı ürün çeşitliliğinin önümüzdeki dönemde daha da artırılacağını ifade etti.

HEDEF 40 ŞUBE



İzmir'de İZMAR marketlerine yönelik yoğun talep olduğunu belirten Candaş Yeter, kısa süre içerisinde şube sayısını 40'a çıkarmayı planladıklarını söyledi. Kentte İZMAR bulunmayan ilçe bırakmamayı hedeflediklerini belirten Yeter, geçmişte İzmir'in simgelerinden biri olan TANSAŞ modeline duyulan özlemin farkında olduklarını ifade ederek, üreticiyi ve yurttaşı buluşturan bu dayanışma modelini daha da yaygınlaştıracaklarını dile getirdi.