CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"SÖZCÜ ailesiyle dayanışma duygularımı ifade etmek istiyorum. Gerçekten kabul edilemez bir durum, sadece gazetecilik yaptığı için biz izleyicilere aktardığı için SÖZCÜ hedefe konulmuş görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ne kadar büyük bir hukuksuzluksa toplumun buna gösterdiği tepki o kadar büyüktü.

"TOPLUMUMUZ SÖZCÜ AİLESİNE SAHİP ÇIKACAK"

SÖZCÜ gazetesine yapılan bu saldırı karşısında izleyenlerin çok büyük bir sahiplenme göstereceğini biliyorum. Özellikle Youtube sayfalarına abone olmak suretiyle gazeteyi yaşatmak için gerekli adımları atmak suretiyle SÖZCÜ ailesine toplumumuz sahip çıkacaktır."