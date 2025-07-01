İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 gündür tutuklu.

CHP'nin İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde yapılacak miting öncesinde üniversiteli öğrenciler Beyazıt Meydanı'nda toplanarak Saraçhane'ye yürümek istedi. Yürüyüş esnasında polis müdahalesi yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal polisin ablukasına tepki gösterdi.

Polisin Yunus Emre'ye müdahale ettiğini belirten Tanal şunları söyledi:

"Vatandaş çıkmak istiyor ablukaya almışlar, 'Çıkamazsın' diyor. 'Burdan çıkmazsın' diyor. Böyle bir polis anlayışı olamaz. Bu adeta MHP'nin, AKP'nin gençlik kollarını polis yaparsanız, ülkenin geleceği hal bu! Çürümüş olan bu sistemi, bu düzeni, değiştireceğiz. Başka çaresi yok! Değişim şart! Çürümüş olan bu sistemi kabul etmiyoruz."

'POLİS BANA VURDU'

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise olayla ilgili şunları söyledi:

"Arbedenin uzağında maalesef bir polis memuru arka taraftan bana vurdu. Hiçbir vatandaşa bunu yapmaya, polis memurunun hakkı yoktur. Biz burada polisin de görevini düzgün yapabilmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz kimseye bir zarar vermeye çalışmıyoruz."