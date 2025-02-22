CHP'li Gökan Zeybek, İBB Başkanı CHP'nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Zeybek, "İktidar yürüyüşümüzü engellemeyeceksiniz" dedi.

Zeybek açıklamasında, "Asıl mesele Sahte adalet! Korku, iktidarın yeni adı oldu ama korkunun ecele faydası yok. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ilk defa adaylık başvuru sürecinden bahsetmiyoruz. 2014, 2019, 2024'te resmi makamlara verilmiş başvuru evraklarında hem üniversite mezuniyet diplomasi hem de yüksek lisans mezuniyet belgesi de bulunuyordu. Ayrıca bütün resmi makamlar daha önce de bu evrakları inceledi. Güneş balçıkla sıvanmaz." ifadesini kullandı.

"SİZ GİDECEKSİNİZ, ADALET GELECEK"

Zeybek şunları kaydetti:

İktidar erken seçim için başlattığımız ön seçim süreci sonrası tir tir titriyor. Dalga dalga büyüyen iktidar yürüyüşümüzü engellemeyeceksiniz.

Ne yaparsanız yapın, siz gideceksiniz, adalet gelecek. Biz hep birlikte bu memleketi yeniden ayağa kaldıracağız.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.