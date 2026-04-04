CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeybek, yaşananları “Bursa’da halkın vermediği yetkiyi zorbalıkla almak” olarak değerlendirdi.

Zeybek, açıklamasında Bursa’da yaşananların halkın iradesine darbe niteliğinde olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, halkın desteğine rağmen tutuklandığını ifade eden Zeybek, bunun Bozbey’in tehdide boyun eğmemesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Zeybek, yargı sürecinin, 31 Mart 2024’te sandıkta kazanılamayan belediyeyi almanın bir yolu haline getirildiğini öne sürdü. Ayrıca, kentte yapılan hizmetlerin ve Bozbey’in gözaltındayken bile gerçekleştirdiği 29 hizmet açılışının halk tarafından unutulmayacağını vurguladı.

Açıklamasını “Millet büyüktür ve yine millet kazanacaktır” ifadeleriyle sonlandıran Zeybek, yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.