CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş dahil 6 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Zeybek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İktidarın son çırpınışlarını izliyoruz. Türkiye’nin geldiği nokta HALKIN SEÇTİĞİNİ şafak operasyonlarıyla ve algılarla gözaltına almak. Milletin sineceğini düşünenler, milletin iradesini hor görenler, yapılacak ilk seçimlerde büyük bir demokrasi tokadı yiyecek.”

Zeybek, gözaltıların asıl nedeninin Kuşadası’nda ve Türkiye genelinde CHP’nin güçlü konumunu göstermek olduğunu savundu:

“Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in gözaltına alınmasının asıl sebebi, tıpkı Kuşadası’nda olduğu gibi Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olması ve haritanın kırmızıya boyanmasıdır. Gözaltının gerçek sebebi Kuşadası’nda AK Parti’nin esamesinin bile okunmamasıdır.”

Zeybek, paylaşımını, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü hiçbir operasyon engelleyemeyecektir” ifadeleriyle sonlandırdı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTÜYOR

Edinilen bilgilere göre, Ömer Günel’e “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları yöneltilirken, gözaltı işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.