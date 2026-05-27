Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla memleketi Manisa'da eda etti. Namaz sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Her bayramda ve kandilde Devlet Bahçeli'yi yaşından dolayı kendisinin aradığını belirten Özel, bu kez Bahçeli'nin nezaket göstererek arife akşamından kendisini aradığını ifade etti.
Görüşmenin içeriğine değinen Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin süreçteki gelişmeleri takip ettiğini, İzmir'deki toplantıyı ve oradaki coşkuyu izlediğini söyleyerek kendisine sağlık dilediğini aktardı. İki parti arasındaki siyasi sınır çizgisinin aşılmadığını vurgulayan Özel, görüşmenin tamamen nazik iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibaret olduğunu dile getirdi.