CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ TV'de gazeteciler İpek Özbey, Özlem Gürses, Serap Belovacıklı ve Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtladı.

Özel, AKP'li Şamil Tayyar'ın "Özgür Özel Silivri’de Ekrem İmamoğlu’yla 10 gün görüşmese süreçle ilgili sağlıklı bir başlangıç olabilir" sözlerine de yanıt verdi.

"BU İKİSİ BİRBİRİNE DÜŞMEZSE AKP DÜŞECEK"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hadsizlik ama bunların da işi bu. Ekrem Başkan'la biz haftada bir görüşürüz. Kardeşime gider gibi gidiyorum. Hem siyaset konuşuyoruz hem de ben bilirim ki içerde ben olsam aksatmadan gelir. Bildikleri bir şey var. Bu ikisi birbirine düşmezse AKP iktidardan düşecek. Her yolu deniyorlar bu da onlardan birisi.

Şamil Tayyar'ın ta oradan bana siyasi operasyon çekecek de Ekrem Bey birbirimize düşürecek de falan. Bunun üzerinden nifak tohumu olacak. Bizim aramızda bir kardeşlik hukuku var. Biz Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için her şeyi göze aldık. Ekrem Bey hapiste onu göze aldı. Yarın ben hapse girebilirim. Herhangi birimize her şeyi yaparlar.

"ŞAMİL BEY UYUYAMIYOR"

"Biz bu partinin 100 yıl önce kuranların bu memleketi kurtardığı cesarette olmazsak ve biz aramızdaki yoldaşlık hukukunu zedeleyecek bir şey yaparsak Şamil Tayyar rahat uyur" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Biz kol kola oldukça bu ülke için her şeyi göze aldıkça Tayyip Bey uyuyamadığı için Şamil Bey de uyuyamıyor. Şamil Bey geldiği yere Erdoğan'ın listeye koymasıyla geldi. ben geldiğim yere Atatürk'ün partisinin genel başkanlığına bir partide liderin seçimli yarışla genel başkanının değişmesiyle geldim. Ekrem Başkan da vardı, onun emeğine hiçe sayarsak ayıp olur ama 81 ilin sahiplenmesiyle geldik.

Olağanüstü kurultayda geçerli oyların hepsinin alındığı anahtar listemizin hiç delinmediği İsmet Paşa'dan beri ilk seçim olmuşsa bu partinin bu sürece duyduğu güvendendir. Şamil Tayyar'ın hazımsızlığı da bundandır."