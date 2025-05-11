CHP lideri Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir" dedi.

"HAVVA ANNEMİZ, CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZ VE ŞEHİT ANNELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE..."

Özel paylaşımında şunları kaydetti:

Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.

Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.