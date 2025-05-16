CHP lideri Özgür Özel, dün akşam Habertürk'ün konuğu oldu.

Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size karşı hem övgüsü hem eleştirisi vardı bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Birincisi ne övgü duymak ne de yergileri değersiz kılmak için siyaset yapıyor değiliz, biz kendi siyasetimizi yapıyoruz" yanıtın verdi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÜLKENİN 5. PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI BAHÇELİ"

CHP lideri Özel, Olumlu tarafı şu, zaman zaman geçmişti örneğin 2002-2007 dönemiyle ilgili bir çok analiz duyduğunuzda Adalet ve Kalkınma Partisi gündemi belirler o gündem üzerinde siyaset şekillenir veya belli kırılma anları olur siyasetin o kırılma anlarında AKP'nin gündemi doğru yerinden yakaladığı, yönlendirdiği falan filan... Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı ya da ülkenin 5.partisinin genel başkanı Sayın Bahçeli CHP ile Genel Başkanıyla, Cumhurbaşkanı adayıyla, belediye başkanlarıyla, siyasetiyle bu kadar meşgullerse bu kadar odaklarındaysa CHP açısından işler yolunda gidiyor demektir."

AKP için Türkiye'nin ikinci partisi diyen Özel, MHP için de Türkiye'nin beşinci, altıncı partisi diyerek şunları kaydetti:

"CHP Türkiye'nin birinci partisi, iktidarla muhalefet yer değiştirdi. Şu anda CHP siyasetin iktidar partisi CHP'ye karşı muhalefet yapan önemli rakiplerimiz var bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ikinci partisi AKP diğeri de şu an da Türkiye'nin 5. 6. partisi arasında gidip gelen MHP."