Volkan Konak'ın cenaze namazına katılan CHP lideri Özel, Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel şunları kaydetti:

"CADDEYE İSMİNİ VERECEĞİZ"

Cenaze namazında İstanbul'da bir büyük kalabalık, izdiham vardı. Bugün de memleketi Maçka'da o söylediği ceviz ağacının altına defnettik. Volkan Konak kendi toprağına kavuştu ama emaneti başımızın üzerindedir. Evlatları, bugüne kadar bize kazandırdığı eserleri, cesareti bize emanettir. Trabzon merkez ilçe Ortahisar belediye başkanımız burada. Ortahisar'da en uygun yere, bir caddeye ismini vereceğiz.

"BORCUMUZU İKTİDAR YAPIP ÖDEYECEĞİZ"

Bundan sonra kültüre sanata dair CHP'li belediyeler onun adını yaşatacak etkinlikler yapacaklar hem de kültür sanat adına yapılan yapılara ismi verilecek. Biz Volkan Konak'a borcumuzu, onun çok özlediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyenlerin yürüyenlerin Cumhurbaşkanı olduğu, bakan olduğu, bu ülkenin aydınlanma yürüyüşünü sürdürdüğünde yapacağız.

Sembolik sözler veriyoruz bunlar bize cesaret veriyor, varış için azim veriyor. Onun toprağını atarken de, "Seçimi kazandıktan sonra buraya geleceğim Volkan Abi, ağabeyinle, ablalarınla birlikte mezarının başında şimdi oldu Volkan Abi diyeceğiz" diye sözümüzü verdik. İktidarı değiştirdiğimizde o ağacın altında Volkan Konak'ın yanına oturup, türkülerini beraber söyleyeceğiz.

ÇATALCA MÜFTÜSÜNE SERT TEPKİ

Bazen bazı partilerde birisi bir laf eder o yanlış yapıldığı anda şahsına aittir. Orada siyasi parti bu söylemi sahiplenmiyorsa tavrını gösterir ama o hatayı sırtlanmaz. Günler geçti üzerinden Çatalca Müftüsü denilen nesne, Çatalca Müftüsü denilen insan dışı mahlukat Volkan Konak için, "sahnede gebermiş" diyecek kadar haysiyetsizleşmiştir.

Bunu o dakika açığa alıp soruşturma başlatsalar bunu burada konu edinmem. Bugün ablaları hıçkıra hıçkıra bunu söylüyorlar. Halen daha adam Çatalca Müftülüğü'nde görev yapıyor. Buna Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı, "ölülerinizi hayırla yad ediniz" ifadeleri varken; öyle herhangi birisi değil, bunun hakkında soruşturma açmamak demek ben o ifadeleri paylaşıyorum" demek. Bunu Diyanet İşleri Başkanı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Bütün Türkiye ve Karadeniz ona ağlıyor. Sen ona "geberdi" diyen, toplumun da önemli bir kısmını birbirine düşüren bu kişiye hiçbir şey demiyorsunuz.

DİYANETE VE ERDOĞAN'A SESLENDİ

Gecenin 23:30'unda yandaş kanallara koşturup gençlerin boykotuna karşı 5 bakan 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Kabine'nin en makul ismi siz ne diyorsunuz, bu ayıbı mı paylaşıyorsunuz. AK Partililerin mertliği bu mu? Bu adam 17-25 Aralık sürecinde +18 görüntüleri var diyen adam bu adam. FETÖ'yü destekleyen kişi bu müftü. Volkan Konak'a saygın yok, senin hukukunu biz korumuşuz, sana ayıplı görüntüleri var diye tweet atmış adamı Çatalca'da müftüyüm diye oturtuyorlar sen de Cumhurbaşkanıyım diye devletin başında oturuyorsun. Alma onu görevden sana o yakışır. Ölünün arkasından laf eden o kişiyi. Sen bir koltuğu işgal ediyorsun ama sen iktidarda falan değilsin zaten. İste dosyasını bak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykota ilişkin soruşturma başlatacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak ise Özel şunları kaydetti:

"BOYKOT ANAYASAL HAKTIR"

"Boykotun anayasal hak olduğu, hem Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin kararlarında net. İkincisi bu boykotu Türkiye siyasetinde en çok taşıyan AK Parti. Doğan Medya Grubunu boykot eden 2008-09'da onlar. Geçtiğimiz yıllarda da çeşitli vesilelerle yapan onlar. Boykot bir anayasal haktır, uyan uyar, uymayan uymaz.

Biz Saraçhane'deki listemizin arkasındayız. Bugün biz kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 arkadaşımızın tutuklu olması ve üniversite öğrencilerinin bir genel tüketim boykotu çağrısına destek veriyoruz. Sözümüzü değer veren herkesi bugün kredi kartı çekmemeye nakit alışverişi yapmamaya davet etti gençler. Bizim için bir gün dedi gençler biz de destek verdik. Bu bir sürekli boykot kararı değildir."

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine de değinen Özel, şunları kaydetti:

Bir başka yerden radyo yayını varsa oradan açar dinleriz. Ben Fenerbahçeliyim biricik annem Galatasaraylı. Biz bugün açıp bakmayacağız. Ben Fenerbahçe'yi gönlümden destekleyeceğim, annemin takımı da kardeş kulübümüz. Her ikisi için de iyi bir mücadele diliyoruz.

CHP lideri Özel ayrıca, fişleme iddialarına ilişkin, "O listeyi bulacağım, Saray'da yakacağız, gençlerle başında kutlama yapacağız" dedi.

Psikolojik üstünlüğün, "bugünün muhalefetinde" olduğunu kaydeden Özel, üstünlüğün üç ayağı var diyerek, "Ahlaki üstünlük zaten bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde" dedi.

Özel boykot tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"BUGÜN BOYKOTUMUZU YAPARIZ, YARIN O ESNAFA YİNE BİZ SAHİP ÇIKARIZ"

"Biz bugün boykotumuzu yaparız, yarın biz o esnafa yine sahip çıkarız. 3 harflilerden alışverişi destekleyen bu bakanlar iktidar olduklarında şehir içinde açtırmayacağız diye söz veriyordu, esnafın anasını ağlattılar. O esnafa biz sahip çıkacağız. Siz o büyük dev sermayenin, o mahalledeki terziyi AVM'nin -2. katında paça kısaltan adamlar haline getirdiğiniz. Sen 3 harflilerin, 5 yıldızlıların bakanısın. Psikolojik üstünlüğü de kaptırdılar, çoğunluk enerjisi de bizde. Çoğunluk enerjisi bütün muhalefette. 9 gün tatil ilan edip İstanbul'u boşalttığınız gün 2.2 milyonluk Maltepe mitingi yapıyoruz. Size yol görünüyor.