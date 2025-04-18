CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 11:00'de Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaret etti.

CHP lideri Özel heyetle birlikte nezaket ziyaretinde bulunduğunu açıkladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüksek yargıya Türkiye'de yargı güvenliğine duyulan yüksek ihtiyaç ve kişilerin değil, kurumların öneminin merkezde olduğu bir ziyarettir. Danıştay, dünyada yüksek idari yargı kurumları açısından Fransa'daki eşdeğeriyle birlikte en eski, en köklü kurumlarından bir tanesidir. Kurumun tarihine ve kültürüne işaret eden bir ziyarette bulunduk.

DİPLOMA İPTALİ

Bu görüşme Sayın Danıştay başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargının konusu olmuş konuların değerlendirildiği bir görüşme olarak ele almadık ancak bugün diploma iptalinin birinci ayı. Bu konuda hala bekliyoruz, iptal ettiklerini söylediler ama tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde saatler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için başvuruda bulunacağız.

Ancak bu diploma verilen kurum tarafından iptal edilebilecekken; sadece şekil yönünden bakınca o kurumun iptal etmeyeceğini anlayıp, İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu, gayet siyasi şekilde yapılmış bir iptalden bahsediyoruz. Öyle bir noktadayız ki bunu yazıp tebliğ edemiyorlar.

SELÇUK KOZAĞAÇLI'NUN TUTUKLANMASI

Soma'da bir kuruş talep etmeden, o davayı Can Atalay'la birlikte götüren kişidir. Biz kendisinden razıyız. Soma davasında önce çok doğru bir karar verilmiş ve Yargıtay kararı 5-0 ile onamıştı. Yargıtay'ın 3 üyesini değiştirip 3'e 2 Soma Davası'nı bozdular. Soma Davası'ndan 2 kişi yatıyor, 2 avukat.

Selçuk Bey 8 yıl tutukluluğun üzerine serbest kaldı, itiraz ettiler ve o süreyi yatırmaya çalışıyor birileri. Milletin adalet duygusunu hiçe sayıp, vicdanları karşısına alıyorlar.

Selçuk Kozağaçlı bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı.

CAN ATALAY KARARININ TBMM'DE OKUTULMASI

Meclis Başkanı bu Meclis'in AK Parti döneminde yerleştirildiği el notuyla yönetilmez. Anayasa'ya ve içtüzüğe göre yönetmek Meclis Başkanvekili'nin görevidir. Her gün Meclis'in bir parti tarafından yönetilmesi mümkün değildir. Meclis Başkanvekili'nin birinci sorumluluğu Anayasa'dır.

Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanı'nı bile tarihi bir sorumluluktan kurtarmıştır.

Yaptırım uygulayacakmış, hiçbir yerde de onun yaptırım uygulayacağı yazmıyor. Ortada kusur varsa, bugüne kadar kendi işlediği kusur var, kim karar veriyor. İlkokul öğretmeni misin sen? İlkokul öğretmeni kendi öğrettiğini kendi vicdan terazisinde tartar uyarır. Dün de söyledim Numan Bey benden destek istemeye geldiğinde 2 yıl boyunca adil yönetin seni destekleyelim dedim. Şimdi burada bu partizan tutumda itiraz ederse, buna karşı pozisyon almaya kalkarsa, kusura bakmasın ben de ona karşı pozisyon alacağım. Karşılıklı sevgi ve saygıda kusur etmedim.

Erdoğan savaş ilan etti, biz başlatmadık o başlattı mücadele sürüyor. Yürütmenin ilanını, görmüşümde yürütmenin restini görmüşüm de yasamanın başındakini mi görmeyeceğiz? Hepimiz aklımızı başımıza toplayacağız. Hataylılar seçecek, bir zibidinin bir tanesi orada salmayacak, AYM karar verecek zibidi direnecek. Bu hukuksuzluğa susan dilsiz şeytandır. Bundan sonra herkes kendi görevini yapacak. Doğru düzgün tutarlı olanın arkasında millet durur Numan Bey. Görevinizi hukuka göre mi yapacaksınız, yoksa AK Parti'nin telkin ettiği gukuka göre mi yapacaksınız onu göreceğiz.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN GÖZALTINA ALINMASI

İlk günden beri söylüyorum, bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Hukuken mümkün ama siyaseten mümkün değil. Sayın Bahçeli de aynısını söylüyor. Şimdi kendi ayaklarına dolandı."