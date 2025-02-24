CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Özel, Dervişoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi’ne iadeiziyarette bulundu. Dervişoğlu’na, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı eşlik etti.

Dervişoğlu’nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı. Saat 13.00 itibarıyla başlayan görüşme, CHP lideri Özel’in makamında gerçekleşti. Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bugün de partilerinde genel başkan olarak bir kez daha yolları kesişmiş iki genel başkan olarak ve geçmişte aramızdaki ağabey-kardeş hukukunu her zaman muhafaza etmiş iki kişi olarak bugün Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu heyetiyle genel merkezimizde ağırlamanın mutluluğu içindeyiz.

Görüşmemizde pek çok konuyu ele alma imkanı bulduk. CHP ve İYİ Parti, başta bu ülkenin kurucusuna duyulan hürmet, saygı, minnet olmak üzere; vatana, millete, bayrağa bağlılıklarıyla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti TBMM’nin siyasette ana belirleyici olması, güçlü bir parlamentoyla yönetilen ülkelerin hem iktisadi açıdan hem demokrasi ve insan hakları açısından dünyanın en ileri ülkeleri olması gerçekliğinin de altını çizerek ve parlamentodaki gruplarının hem geçmişteki dayanışmaları hem de bu süreçte yapıcı muhalefet noktasındaki iş birlikleri noktasında tam bir mutabakat içindeyiz.

Ülkenin temel meseleleri konusunda iki siyasi partinin kıymetli kadrolarının değerli önerileri ortak müştereklerde bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da buluşacaktır. Türkiye’yi içinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte kurtarma noktasındaki ortak irademizi bugün bir kez daha kendimize özgü ifadelerimizle de paylaşma imkanı bulduk. Haftaya böyle verimli ve dostça bir temasla başlamış olmanın mutluluğu içindeyiz."

İMAMOĞLU'NA 'DİPLOMA' SORUŞTURMASI

Burada yaptığı konuşma sonrası soruları yanıtlayan özel, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin soruşturmayı "acziyet itirafı ve kara mizah" olarak niteledi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diploma sorşuturması bir acziyet itirafıdır ve kara mizah öyküsüdür. Erdoğan, kendi diplomasına şahit okul arkadaşları bulamazken İmamoğlu’nun diplomasını tartışmalı hale getirmek için kendisinden bir yıl önce, o yıl ve bir yıl sonra yatay geçişlerini yapmış, daha sonra diplomalarını almış, o günden bugüne mesleklerini icra eden onlarca kişinin diplomalarını tartışmalı hale getirmeye çalışacak kadar acziyet içindeler.

İmamoğlu‘nun zaten herhangi bir hukuki sıkıntısı yok. Mesele İmamoğlu‘nun cumhurbaşkanlığı adaylığından duyulan endişenin ve etrafına, ‘Bir şeyler yapın ve engel olun’ talimatının AKP kadrolarınca büyük bir telaşla saldırırken beş ayrı siyasi yasağın üstüne altıncı olarak ortaya konmuş, acemice atılmış bir adımdır.

İmamoğlu’na yapılan işlem üzerinden 31 yıl geçmiştir ve bir kişiye özel bir işlem değil, o dönemdeki tüm öğrencilere yapılan işlemdir, son derece hukukidir. Aklı başında tüm hukukçuların yaklaşımlarını takip ediyorsunuz.

Bu iş döner, dolaşır, Tayyip Erdoğan’ı bir daha vurur. İmamoğlu çıkar, sınıf arkadaşlarıyla toplantılar yapar, yemekler yer, hocalarıyla, okulda tuttuğu notlarıyla, kendi diplomasını nasıl alnının teriyle kazandığını ispat eder.

Tayyip Erdoğan yine kendisinin diplomasına şahitlik yapacak bir kişiyi bulur, o da Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı akademisyenden başka birisi değildir. O yüzden bu iş döner, Erdoğan’ın diplomasını konuşturur. Bizim açımızdan bir durum yok. Ama yargı tacizinin ne noktalara geldiği ve İmamoğlu’nun adaylığının AKP’de nasıl kurumsal rahatsızlık, Tayyip Erdoğan’da nasıl kişisel panik yarattığının ispatıdır."

'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI

Özel, “Erken seçim tartışması görüşmenizde gündeme geldi mi? Erken seçime nasıl bakıyorsunuz” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Erken seçim meselesinde, aslında temel bakış açıları açısından Sayın Dervişoğlu ile veya İYİ Parti’nin kurumsal tutumuyla CHP’ninkinin arasında nüans var. Bu nüansları farklı şekilde yorumlayıp iki partiye de haksızlık yapmamak lazım. Bir tanesi şu: Örneğin, CHP’nin erken seçim istemesini, Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasına olanak tanımak olarak görmemek lazım. Zira bir an önce Sayın Genel Başkan’ın dediği gibi, Sayın Elitaş‘ın tarif ettiği, ‘erken seçim’ bile demeye dili varmayıp ‘Öne alınmış bir seçim 2027’de olur. Cesaretiniz varsa buraya gelin’ deyip iki buçuk yıllık bir cesaret gösterdiği noktaya kargalar bile güler. Biz öyle Tayyip Erdoğan’ı adaylaştırmak için yapılacak bir seçimin öne alınmasında var olmadığımızı daha önceden defalarca ifade ettik.

Diğer yandan CHP’nin artık bu vatandaşın dayanacak gücünün kalmadığı; emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın -ki bunların içinde bulundukları hazin durumla ilgili yukarıda görüş birliği içinde büyük sıkıntının altını çizdik- bizim bu durumda erken seçim talebimizi, derhal seçim talebimizi ve erken seçimin adayının erken açıklanmasına ilişkin irademizi ortaya koyduğumuz noktada aradaki nüansın sanki İYİ Parti’nin bu kadar sıkıntılar varken erken seçim istemiyormuş, bu iktidar değişsin istemiyormuş gibi yorumlanması büyük haksızlık olur. Aramızda meselenin anayasal durumuna ve vatandaşın durumuna yönelik olarak tam bir fikir birliği var. Ancak siyasi adımların önceliği, sonralığı, sıklığı, seyrekliği noktasında her parti kendi siyasetini milletimize kendi ifadeleriyle en doğru ve en haklı biçimde ifade etmektedir."

'FARK 4,2 PUAN'

Özel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in, “Önümüzdeki anketler, dört-beş aydır AKP’nin birinci sırada olduğunu gösteriyor. CHP yerel seçimde birinci parti olsaydı ve buna gerçekten çözüm üretseydi o iki puan fazla oy oranını kaybetmezdi” sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Bu sabah benim son aldığım ankette o iki puanlık farkın 4,2 puan olduğunu gördük. Sayın Genel Başkanım ile bu bilgiyi paylaştım. Kendilerini geçen ay birinci gösteren iki şirketin biri bugün sabahleyin kamuoyuna yansıyan, biri de yarın yansıyacak raporlarında AKP birinciliği bir tek geçen ay almışken kaybetti. Ben Türkiye’de abonesi olan yedi şirketin ortalamaları üzerinden CHP’nin bu ay da bundan önceki aylarda da birinci parti olduğunu açıklıkla söyleyebilirim. Sayın Şen, hangi anketlerde beş aydır birinci parti olduğunu ifade etsin, bakalım. Öyle söylemekle, hayali anketlerle olmuyor. Türkiye’de kim anket yapıyorsa, nerede yaptığını, kaç kişiyle yaptığını, hangi yöntemle yaptığını söylüyor. Benim son aldığım ankette 4,2 puan. Bundan önümüzdeki günlerde zaten hepiniz her ay olduğu gibi haberdar olacaksınız.

'BUGÜN DE BİRİNCİ PARTİYİZ'

Geçen ay, AKP’yi küçük bir farklı birinci parti bulan bir anketin de bugün sabahleyin, bu kez CHP’yi bir puan önde bulduğu ortada. Bunun dışında başka veri yok. CHP kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart 2024’te olduğu gibi bugün de Türkiye’nin birinci partisidir. Bunu muhafaza etmeye ve geliştirmeye tüm kadrolarımızla gayret ediyoruz."