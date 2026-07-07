CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısını Eskişehir'de yaptı.

Özel, grup toplantısının ardından Eskişehir sokaklarına çıkarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özel, Eskişehir'de milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, butlan yönetimi tarafından tedbirle ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilen Talat Yalaz, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile kol kola yürüdü.

Özel'in yürüyüş yaptığı sırada binlerce vatandaş da onunla birlikte yürüdü.

Özel, vatandaşlara bir bankın üstünden seslendi. Özel şunları söyledi:

Onlar yolun sonuna geldi, biz daha yolun başındayız. Biz bundan sonraki süreçte, yorulmadan, yılmadan mücadele edeceğiz.

Mevcut cumhurbaşkanı yargıya verdiği talimatla, kendinden sonraki iktidar partisine darbeye giriştiler. 19 Mart'ta cumhurbaşkanı adayımızda, 21 Mayıs 2026'da CHP'nin kurumsal kimliğine ve seçilmiş genel başkanına darbe yapmaya kalktılar.

Darbeyi denemesi bedava. Sonucuna millet karar verir. Millet atanmışların değil seçilmişlerin arkasında durmuştur. Milletten aldığımız güçle görevimizin başındayız. Bundan sonra CHP'nin içinde verdiğimiz hukuk mücadelesi sonuna kadar sürecek. Siyasi mücadelemiz sürecek. Bu sokakları meydanları dolduran mücadelemiz sürecek.

Ama kimse şöyle bir vehme kapılmasın: Acaba bu heyecan biter mi, vazgeçerler mi? Millet seçeneksiz değildir. Asla umutsuz değildir. Bu parti 103 yıl önce olduğu gibi umudun ta kendisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri 103 yıl sonra tekrar iktidar olacaktır.

Bundan sonra mücadelemiz sürecek ama hiçbir yol bırakmazlarsa asla geri dönmeyecektir. BU yolun sonu iktidardır. İktidara kadar bu yolda benimle birlikte yürümeye var mısınız?