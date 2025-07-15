CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman’daki Halk Buluşması’nda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevi bırakmasıyla ilgili bir kulis bilgisi paylaştı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Altun’a “fırça attığını”, “Bir tane otobüsle bir mikrofonu, 2.5 kanalı yenemediniz” dediğini öne sürdü.

Özgür Özel şunları söyledi:

CADI KAZANI GİBİ...

“Bir İletişim Başkanı vardı. İletişim Başkanı, tabii Erdoğan’ı kızdırmış. Niye? ‘Kardeşim TRT elinde, Anadolu Ajansı elinde, bütün televizyonlar, gazeteler elinde. Devlet elinde. Ama 19 Mart’a adamlar, darbe diyor. Yapılan işe, siyasi yargılama diyor. Ben yolsuzluk diyorum.

Vatandaşın yüzde 25’i Erdoğan’a inanıyor, yüzde 75’i Özgür Özel’e. Bir tane otobüsle bir mikrofonu, 2.5 kanalı yenemediniz’ diye fırça atmış ona. Şimdi onun yerine geçmek için RTÜK Başkanı ne kuyular kazdı ne taklalar attı. Bütün Ankara biliyor. TRT değişecek, Anadolu Ajansı değişecek. Cadı kazanı gibi birbirlerini karıştırıyorlar, kuyusunu kazıyorlar.

"BİRBİRİNİN KUYUSUNU KAZAN TÜKENMİŞ AKP İKTİDARI"

Bir yanda hapiste olmasına rağmen, tutsak olmasına rağmen Türkiye’nin geleceğini planlayan, iktidara hazırlanan Ekrem İmamoğlu; bir yanda birbirinin kuyusunu kazan, tükenmiş AK Parti iktidarı var.”

Geçen hafta Fahrettin Altun’un görevden alınmasıyla boşalan koltuğa Burhanettin Duran getirilmiş, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı getirilmiş, yönetim kurulu üyeleri de değişmişti.