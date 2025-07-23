Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri ziyaretlerinin 15’incisini gerçekleştirdi.

TRT'YE TEPKİ

"Biz TRT'ye çalışıyoruz, reyting rekorları kıracak adam buraya gelmiyor, TRT'nin boş yerini teşhir edin" diyerek sözlerine başlayan Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, Çağla Demir, Kadriye Kasapoğlu, Oya Tekin, Mustafa Akın, Baki Aydöner ve Aykut Erdoğdu ile görüştüğünü söyledi.

<meta itemprop="description" content="" biz="" trt'ye="" çalışıyoruz,="" reyting="" rekorları="" kıracak="" adam="" buraya="" gelmiyor,="" trt'nin="" boş="" yerini="" teşhir="" edin"="" diyerek="" sözlerine="" başlayan="" Özel,="" tutuklu="" İbb="" başkanı="" ekrem="" İmamoğlu,="" adana="" büyükşehir="" belediye="" zeydan="" karalar,="" Şişli="" resul="" emrah="" Şahan,="" rıza="" akpolat,="" Çağla="" demir,="" kadriye="" kasapoğlu,="" oya="" tekin,="" mustafa="" akın,="" baki="" aydöner="" ve="" aykut="" erdoğdu="" ile="" görüştüğünü="" söyledi.<br="">

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ZEYDAN KARALAR'IN TUTUKLULUĞU

Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin konuşan Özel, "Rüşvet 2017'de başladı diyorlar. Bugün resmi evrakı gördüm. Bu şahıs 2014, 2015 ve 2016'da daha düzenli ödeme almış, 2017'den sonra ödemeler bozulmuş. Hatta 2017'den sonra ödeme tutarı da düşmüş. Zeydan Karalar ile izin almadan görüşebiliyoruz çünkü örgüt üyesi diyemiyorlar. Örgüt bu olaylardan 5-6 sene sonra kurulmuş. Ama örgüt üyesi gibi İstanbul'da yargılanıyor" ifadelerini kullandı.

"SARAY'IN BAHÇESİNDE LOKMA DÖKTÜRÜR"

"Tutuksuz yargılama" taleplerini yineleyen Özel, "Ekrem İmamoğlu kaçsa, buna en çok Tayyip Bey sevinir, kurtulur çünkü. İmamoğlu'nun kaçma şüphesi olsa, Tayyip Bey Saray'ın bahçesinde lokma döktürür sevinçten" ifadelerini kullandı.

"CHP HER ŞARTTA KOMİSYONA GİRECEK DİYE BİR ŞEY YOK"

Komisyonla ilgili CHP'nin şartı olduğu, başta tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının serbest bırakılmasını talep edecekleri iddialarına da yanıt veren Özel şunları söyledi:

"Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas, komisyona girmek için böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez.

Sadece Ekrem Bey üzerinde, Ekrem Bey'in de bizimde bu sorunun çözümüne nereden baktığımız belli.

Komisyon fikri bize ait, bu komisyon Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde çözmelidir.

Biz kimsenin emir eri değiliz. Bunun için en yüksek katkıyı vermeye hazırız.

Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi. Abdullah Öcalan'la oturduk konuştuk bundan sonrası için ikinci yüzyılın uzlaşısı. Diğer taraftan Resul Emrah Şahan bir tane DEM kökenli bir kişiyi belediye meclis üyesi yapmış oradan Kent Uzlaşısı. Resul Emrah Şahan burada yatsın, öbür tarafta 200 tane PKK mensubunun salıverilmesi.

Vicdana, akla aykırı işleri bir araya getirirsen bu işi toplum vicdanı reddeder. Şart dediğiniz somut, kaba bir şartla, 'biz komisyona gireriz ama şu arkadaşımızı serbest bırakın' değil.

Biz bu komisyonun yol haritasını Eylül-Ekim geldiğinde ne göreceğiz bunları bilmemiz lazım. Bu konuda Numan Kurtulmuş'un olumlu yaklaşımları var. Kimse de şunu düşünmesin CHP her şartta komisyona girecek diye bir şey yok.

"ERDOĞAN'IN BİZE TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKİRDİ"

Özel, Eurofighter anlaşmasına da değinerek, "Normal koşullarda Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi gerekirdi" dedi.