CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki mitingleri 18 Mart’ta büyük bir buluşmayla noktalayacak, illerde yapılacak mitingler ise devam edecek. CHP sokağa da inecek ve vatandaşlara İmamoğlu ile CHP’ye açılan davaların siyasi olduğunu anlatacak. CHP’nin vaatleri de vatandaşlara yüz yüze aktarılacak.

KENTLERDE SÜRECEK

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” isimli mitinglerde geçen hafta sonu Karaman’da 96. miting yapıldı. Bu hafta sonu ise 97. miting Uşak’ta düzenlenecek. İstanbul’da İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasının yıl dönümü olan 18 Mart gecesi de Saraçhane’de miting yapılması planlanıyor. Özel, 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece geç saatte kürsüye çıkacak.