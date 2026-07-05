CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisi günler içinde 10 milyon izlenmeyi geçen ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilmesinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Göktaş, "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" iddialarıyla tutuklanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'CHP'Yİ SALIN' DEDİ

Mutlak butlan kararının ardından, mahkeme kararıyla CHP'nin Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu da Göktaş'a destek vermek için mahkeme salonuna gelmiş ve Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salonun önünde bekleyen vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

Göktaş ile görüşen Kılıçdaroğlu, ünlü komedyenden "CHP'yi salın" yanıtını almıştı.

Göktaş, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yapmıştı:

“Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. ‘Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın’ dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti. 2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur.”

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