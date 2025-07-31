Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında, ardından da Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinde MHP'yi işaret ederek "Türkiye'nin beşinci partisi" demişti.

Son olarak Gündemar Araştırma Temmuz ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma 20-26 Temmuz tarihlerinde 2 bin 256 kişiyle kişiyle CATI ve CAWI yöntemiyle yapıldı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Araştırmada katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? sorusu yöneltilirken kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin yüzde 37,2 ile birinci parti olduğu görüldü.

3 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Katılımcıların yüzde 28,9'u AKP yanıtını verirken DEM diyenlerin oranı yüzde 9,5 oldu.

MHP BEŞİNCİ PARTİ

Zafer Partisi'ne desteğini açıklayanların oranı yüzde 6,4 olurken MHP'nin oy oranı ise yüzde 5,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 3,7

YRP yüzde 3,2

Diğer yüzde 3,1

A Parti yüzde 1,5

TİP yüzde 1,3