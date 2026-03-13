CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelecek seçimlere dair konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceği için erken seçime gitmeyeceğini ifade eden Özel "Şu an yapılacak bir seçimi kazanıyor olsa erken seçim yapar ama kazanamıyor gözüktüğü için 2027’nin sonbaharında planladıkları bir seçime gideceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet'e konuşan Özel "ABD kasım ayında seçime gidiyor. Trump’ın burada ‘topal ördek’ olması muhtemel gözüküyor. Ona yönelik Türkiye’de bir erken seçim, ekim ayında olacak bir seçim bekler misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Erken seçimi istiyorum ama beklemiyorum. Çünkü bu şartlar altında yapılacak bir seçimi Erdoğan kaybedecek. Daha sonra yapılacak bir seçimi bence daha fena kaybedecek. Trump’ın seçim kaybetmesi, Trump’a kendini angaje eden, meşruiyeti ondan alan Erdoğan açısından psikolojik olarak bir kayıp olacak. Şu an yapılacak bir seçimi kazanıyor olsa erken seçim yapar ama kazanamıyor gözüktüğü için 2027’nin sonbaharında planladıkları bir seçime gideceklerini düşünüyorum. Hatta orada da kaybediyorsa, zamanında bir seçim yapıp, Erdoğan aday olmaksızın kendi kaybetmek yerine bir başka adayla kaybedebileceklerini öngörüyorum. Kazanacak durumda olsa bir baskın seçim beklerim. Ama bugün seçmen davranışları, anket sonuçları, sahada gördüğümüz insanların gözünden ateş fışkırıyor.