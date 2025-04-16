İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde, belirlenen bir gün de ise Anadolu'nun bir şehrinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ile başlayan mitingler hız kesmeden devam ediyor. İlki geçtiğimiz hafta kayyum atanan Şişli'de düzenlenen mitingin ikincisi yine kayyum atanan Beylikdüzü'nde gerçekleştiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde kalabalığa sesleniyor. Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

- Bu ilçenin evlatlarına, İstanbul'un iradesine, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkan cesur insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

- 19 Mart darbesine direnenlerle, 19 Mart çarşamba akşamı başlayıp 26 Mart gününe kadar 7 gün 7 gece Saraçhane'de İstanbul'un iradesine Türkiye'nin yarınlarına sahip çıktık. O gün İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ona sahip çıkmak için toplanan milyonlara şöyle seslendik: 'Millet büyüktür, milletin iradesi her şeyin üzerindedir' dedik.

- Şimdi buradan o büyük yürüyüşün başladığı yerden bir kez daha sesleniyor: 'Millet büyüktür, millet büyüktür, millet büyüktür!'

- Biz buraya bir miting yapmaya geldik ama gözün gördüğü, görmediği yerde onbinler yüzbinler var. Bize toplanmayın dediler her gün daha çok olduk. Artık bitti dediler ama biz söyledik ki 'Biz bitti demeden bitmeyecek' Ekrem başkan, Murat başkan çıkmadan bitmeyecek. Durmayacağız. Sinmeyeceğiz. Susmayacağız.

- Şu muhteşem birlikteliğe bakın. Burada miting yapıyoruz sananlara şunu söyleyelim: 19 Mart darbesi sonrası biz miting yapmıyoruz, eylem yapıyoruz. Sonuç alana kadar da süreceğiz. Önümüze erken seçim sandığı gelince sonuç almış olacağız.

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