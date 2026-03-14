CHP lideri Özgür Özel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “zor koşullara, şiddete ve değersizleştirilmeye rağmen insan hayatı için görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Özel şöyle devam etti:

"Hak ettikleri saygıyı gördükleri, güvenle çalıştıkları ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir sağlık sistemi sözümüzdür.

14 Mart 1919’un tıbbiyelilerin işgale karşı direnen mücadeleci ruhuyla, tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı selamlıyorum."