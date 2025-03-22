Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP Saraçhane'de yaptığı buluşmalarını sürdürüyor. İmamoğlu bugün saat 19.30'da adliyeye sevk edilecek.

CHP'nin sosyal medya hesabından, "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz" paylaşımı yapıldı.

Gözler İmamoğlu'nun adliyeye sevk edilmesini beklerken CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de bir açıklama yaptı.

Özel'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Ülke olarak dört gün önce İstanbul Valiliği beş gün süreyle toplanmayı gösteriyi eylemi yasakladı. Bu yasak fiilen yok hükmündedir. Bu yasağın üstüne üç gece önce polisin rakamıyla 80 Bin bizim rakamlarımızda 200 Bine yakın. Dün akşam drone görüntüleriyle meydanı gören yerlerde 550 Bin meydanı gören ulaşılamayan sokaklarda neredeyse bir o kadar daha.

"BU GECE HER YERDE OLABİLİRİZ"

-Şimdi bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayansa Çağlayan, Vatansa Vatan, çok çok çok kötülük olursa Taksim. Bugün biz can yakmadan polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan durmadan 81 ilde sokaklardayız. Meydanlardayız. Durmayacağız, hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de olmayacağız.

-Buradan sonra İstanbul'un Şişli'nin Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz. Bundan sonra Türkiye'de biz huzur bozulsun istemeyiz. Biz devleti kurmuş partiyiz. Düzen bozulsun istemeyiz, düzeni bozmasınlar. Bu vakitten sonra akl-ı selimin hakim olmasını, vicdanların önde olmasını bekliyoruz, umuyoruz ve bu konuda hem kararlı hem umutluyuz.

NE YAPACAKSINIZ DİYENLERE 'KORKMUYORUZ'

-Bunun dışındaki seçeneklerin hepsini düşündük. Ne yapacaksınız diyene cevabımız korkmuyoruz. Bundan sonra biz yeniden öğrenciler vizelerine gitsin, işçiler iş başı yapsın, ben Ankara'da MYK'mı yapayım ertesi gün Grup toplantımı yapayım istiyorum. Pazartesi normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik. Anormal Türkiye'de korkuyu geride bıraktık.

"SANIK 86 MİLYON'A EMANET"

-Yarın 23 Mart. Bugün Ekrem Başkan'a avukatlarını özel olarak yollayıp bu geceyle ilgili ve Çağlayan sürecinde bizden ne beklediğini sorduğumda bana gelen cevap "Bu gecenin benim sahip çıkılmamdan daha çok sahip çıkılması gereken bir şey var, yarın kurulacak sandıklardır" dedi. Yarın sandık 86 milyona emanet. En yakın sandık soran ya CHP.org.tr'ye girip görüyor ama en pratiği 0312 207 41 41 telefonundan da arasanız. Güçlü bir call center ile yardım masasıyla vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyor olacağız.

"EKREM BAŞKANIN RİCASI VAR"

-Ekrem Başkanın özel bir ricası var. Ekrem Başkan sandık başına 18 yaşından küçüklerinde oylarını talep ediyor ama onlar oylarını evde hazırlasınlar diyor. O çocuklarımızı da sandıkların başına bekliyoruz

"AKIN BEY YAPAMAYACAĞIN İŞLERE KALKIŞTIN"

-Serdar Haydanlı'nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Ben Genel Başkan olarak bu operasyona tabii kimseyi yalnız bırakamam. Ben Gezi'de gözaltına alınan neredeyse tüm öğrencileri ziyaret ettim. İlk soru gidin bulun moralini sorun. Biz hepsini bulduk Serdar beyi bulamadık. Dün onun olmadığına ilişkin bilgi her yerde konuşulduğunda hızla getirin dediler. Nezarethanede mi dediler. Hayır bir başka odada. Ne yapmış WhatsApp'tan bugün 14.38'de görünür olmuş. Savcı bey bir baksana kiminle yazışmış. Bu da bende var. Orada olduğunu bu sabah getirildiğini hala online olduğunu biliyorum. İddia ediyorum ispat ediyorum.

-Hadi bakalım Akın Bey beni bir utandırsana, bu beyefendinin ilk gün üçüncü gün doktor kontrollerini göster. Bu adam gözaltındayken Vatan Emniyetten firar ettiyse kamera kayıtlarını ortaya koy bakalım. Aslında serbest bıraktılar da bırakmadık diyorlarsa firar etmiş.

-Ben de bir şey daha var. Bu arkadaşların hepsine gözaltına alınacaklar ya teknik takip yapılıyor ya gözaltına alındığında da teknik takip var ilk telefonu kime açtığı da manalı oluyor. Serdar Beyin ilk telefonunu Ali Erdoğan'a, Erdoğan'ın koruma müdürü, açtığını söylersem. 'Abi beni alıyorlar' dediğini söylersem Bir de bu 4.5 G şirketinin Ali Erdoğan'ın kardeşi Ömer Erdoğan'la yakın olduğunu söylersem. Akın Bey yapamayacağın işlere kalkıştın. Kıramayacağın cevizleri dişledin. Ben de kaçarım Zekeriya Öz gibi diyorsun ama hesap sorarlar Akın Bey."